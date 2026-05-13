В Московской области проставить апостиль ЗАГСа стало проще

Жители Московской области теперь могут существенно сэкономить время при оформлении апостиля на документах органов ЗАГС. Благодаря обновленному порядку после подачи электронной заявки оригинал документа достаточно передать в любой многофункциональный центр региона — больше не нужно ехать в специализированное управление. Об этом проинформировали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Апостиль, выступающий своего рода международным «паспортом» для официальных бумаг, представляет собой специальный штамп. Он подтверждает подлинность подписи и печати на документе и необходим для того, чтобы российские свидетельства, справки и выписки признавались за рубежом. Эта процедура особенно актуальна для тех, кто планирует учиться, работать, вступать в брак или оформлять имущество за границей.

Еще недавно процесс требовал от заявителей существенных временных затрат: чтобы предоставить оригиналы документов для проставления апостиля, приходилось отправляться в управление ЗАГС, расположенное в деревне Раздоры Одинцовского городского округа. Для жителей отдаленных районов Подмосковья такая поездка нередко означала многочасовое путешествие и потерю целого дня.

Сегодня ситуация кардинально изменилась к лучшему. Как подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, нововведение уже показало свою эффективность: услугой воспользовались свыше 26 тыс. раз. Цифры наглядно демонстрируют востребованность упрощенной схемы среди жителей региона.

Чтобы оформить апостиль, достаточно зайти на региональный портал госуслуг и подать заявление в разделе «Документы» → «Спецразрешения». В электронной форме нужно указать предпочтительный МФЦ Московской области — тот, что находится ближе всего к дому или работе. Такой подход позволяет выбрать максимально удобный офис для передачи оригинала документа.

