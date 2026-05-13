К водопроводно-насосной станции ВНС-6 в Щелково подключат еще один микрорайон в августе 2026 года

В августе в Щелково микрорайон Механизаторов РТП переключат к водопроводно‐насосной станции ВНС‐6. Это позволит обеспечить надежное и качественное водоснабжение для тысячи местных жителей. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подготовка к расширению зоны обслуживания началась заблаговременно. Ключевым ее этапом стала реконструкция станции водоподготовки, которую завершили в конце 2025 года в рамках инвестиционной программы. Благодаря проведенным работам система водоснабжения городского округа вышла на новый уровень надежности и эффективности.

Специалисты проделали масштабную работу: установили производительное насосное оборудование последнего поколения, пробурили дополнительные скважины для увеличения объемов водозабора, проложили сеть внутриплощадочных трубопроводов и запустили современную станцию водоподготовки. Особого внимания заслуживают резервуары чистой воды — их общий объем достиг 10 тыс. м3, что делает их крупнейшими в городском округе.

Ресурс с модернизированной станции получат жители улиц Мелиораторов, Механизаторов и Фряновского шоссе. В зону подключения войдут 18 многоквартирных домов и частный сектор — всего около тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизируют более 1 тыс. контейнерных площадок.