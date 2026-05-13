В подмосковные больницы поступило почти 80 аппаратов ИВЛ

В подмосковные медицинские учреждения в рамках работы по обновлению медицинской техники поступили 79 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые нужны для оказания помощи пациентам с нарушениями функции дыхания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Обеспечение больниц современной медицинской техникой — одна из ключевых задач в развитии регионального здравоохранения. От технологичности оборудования напрямую зависит жизнь пациентов с острыми и хроническими нарушениями дыхания», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на закупку новых аппаратов ИВЛ направили более 330 млн рублей. До конца 2026 года планируется поставить еще 70 единиц. Технику уже установили в 12 медорганизациях, в том числе Клинскую, Можайскую, Раменскую и другие больницы.

Аппараты закупают по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

