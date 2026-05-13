Второй акт лета: какими растениями можно удивить соседей осенью — лунный посевной календарь на июнь 2026 года

Первый месяц лета, по словам опытных огородников, открывает широкие возможности для тех, кто не успел завершить посевную весной или хочет получить второй урожай. Июнь — период, когда почва уже прогрелась до стабильных температур, а угроза возвратных холодов окончательно осталась в прошлом. Это означает, что растения могут активно трогаться в рост без риска повреждений, сообщил 56orb.ru.

Какие же культуры подойдут для июньской посадки?

Согласно рекомендациям, в июне наступит самое благоприятное время для высева в открытый грунт огурцов, кабачков, тыквы и фасоли. Все эти теплолюбивые растения в условиях устойчивого тепла и длинного светового дня быстро набирают силу и дают обильный урожай. Кроме того, июнь отлично подходит для осуществления повторных посевов моркови и столовой свеклы. В этом случае корнеплоды успеют вызреть и будут пригодны для закладки на длительное хранение — их можно будет убирать осенью.

Не стоит забывать и о зелени. Как поясняют специалисты, хорошо приживаются в этот период также рассада капусты, относящейся к поздним сортам. Параллельно с этим можно смело высевать укроп, петрушку и различные салаты. Эти зеленные культуры, как уточняется, дают свежую витаминную продукцию в максимально сжатые сроки.

Цветники в июне: от бархатцев до гладиолусов

Июнь благоприятен не только для овощных грядок, но и для декоративного садоводства. В цветниках самое время высаживать в грунт бархатцы, настурции и петунии — они будут радовать глаз яркими красками до самой осени. При необходимости дачники также делят и пересаживают взрослые кусты многолетников, которые в прогревшейся земле быстро оправляются от стресса. В этот же период занимаются посадкой луковиц гладиолусов и прочих декоративных культур. Теплая почва способствует их быстрому укоренению.

Главное преимущество июньских работ, как подчеркивается в статье 56orb.ru, кроется в физиологии самих растений. Длинный световой день и стабильное тепло дают саженцам мощный импульс к развитию. В результате они не только быстрее адаптируются на новом месте, но и формируют гораздо более крепкую и разветвленную корневую систему по сравнению с весенними «новоселами».

Лунный календарь на июнь 2026

Для тех, кто привык сверять работы в огороде с ночным светилом, июнь 2026 года предлагает четкое разделение на два противоположных периода. В первом месяце лета лунные фазы распределятся следующим образом:

убывающая Луна будет господствовать в первой половине месяца — с 1 по 15 число;

растущая вступит в свои права во второй половине — с 15 по 30 июня.

Убывающая Луна: корнеплоды, луковичные и уход за садом

Согласно мнению садоводов, с 1 по 15 июня рекомендуется заниматься посадкой корнеплодов (например, моркови, свеклы, редиса) и различных луковичных культур — от лука до гладиолусов. Кроме того, как считается, эта фаза идеально подходит для уходовых мероприятий: обработки сада от болезней и вредителей, а также для санитарной или формирующей обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Растущая Луна: время для томатов, огурцов и ягодных кустарников

Противоположная картина наблюдается в период растущей Луны, который в 2026 году выпадает на даты с 15 по 30 июня. В это время, по мнению специалистов, активизируются силы, устремленные вверх — к стеблям, листьям и плодам.

Следовательно, предпочтительно высаживать культуры, которые формируют урожай над поверхностью почвы. В этот перечень входят ягодные кустарники (смородина, крыжовник), плодовые деревья (например, яблони), а также классические огородные растения — томаты и огурцы. Многие дачники именно фазу роста Луны считают наиболее подходящей для большинства посевных работ.

Особые даты

Однако есть и особые даты. Речь идет о новолунии и полнолунии. Как поясняется в сложившейся практике, в эти дни не стоит заниматься посадками — растения получаются ослабленными и редко дают хороший урожай. Нежелательными для таких работ считаются также даты, близкие к указанным фазам.

В июне 2026 года новолуние приходится на 15 число, а полнолуние — на 30 июня. Таким образом, границы между фазами (15 и 30 июня) являются своеобразными «запретными зонами», когда лучше перенести посев и высадку на соседние даты.

