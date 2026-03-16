Ледник Судного дня в Антарктике начал ускоренное таяние: что будет, если он полностью исчезнет

Огромный антарктический ледник Туэйтса, известный как «ледник Судного дня», может стремительно ускорить таяние и потерять сотни гигатонн льда в ближайшие десятилетия, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование.

Ученые из Эдинбургского университета подсчитали, что к 2067 году ледник может терять до 200 гигатонн льда ежегодно. Это больше, чем нынешние темпы потери льда всей Антарктиды, которая за последние 20 лет теряет около 150 гигатонн в год.

Ледник Туэйтса — гигантская масса льда размером примерно с Великобританию. В нем содержится достаточно воды, чтобы поднять уровень моря примерно на 65 сантиметров.

По словам ведущего автора исследования Дэниела Голдберга, полное разрушение ледника пока не считается неизбежным, однако его нестабильность растет.

«Такие темпы таяния могут быстро ускориться, и тогда система станет нестабильной. Это будет катастрофой для сотен миллионов, а возможно и миллиардов людей в прибрежных городах», — предупредил ученый.

Исследование также показало, что ускорение таяния связано не только с потеплением океана, но и с глубокими долинами в антарктической породе, по которым ледник начинает быстрее «скользить» к морю.