Лекарство от рака прятали 60 лет? Рассекреченный документ ЦРУ вызвал бурю споров

Как пишет Daily Mail, в сети вспыхнули споры после того, как пользователи обнаружили рассекреченный документ ЦРУ, связанный с исследованиями рака, которым более 60 лет.

Отчет был подготовлен в феврале 1951 года и основан на советской научной статье, опубликованной в журнале «Природа» в 1950 году. В документе описывается работа ученых, изучавших сходства между паразитическими червями и раковыми опухолями.

Исследователи отмечали, что оба типа тканей способны существовать при низком уровне кислорода и накапливать большие запасы гликогена — источника энергии для клеток.

Также в работе упоминались эксперименты, показавшие, что некоторые химические вещества могут воздействовать и на паразитов, и на опухоли. Например, препарат Myracyl D, применявшийся против паразитарной инфекции билхарзиоза, по данным исследования, проявлял активность и против злокачественных опухолей.

Хотя документ был рассекречен еще в 2014 году, недавно он снова стал распространяться в интернете. Некоторые пользователи заявили, что власти якобы скрывали возможное лечение рака.

Однако сам отчет не утверждает, что рак вызывается паразитами, а лишь описывает биохимические сходства, изучавшиеся учеными во времена холодной войны.