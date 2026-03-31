Лежит на диване и приносит удачу? Женская «лень» оказалась магнитом для денег по фэншуй

Женщины, которые любят полежать дома и ничего не делать, якобы могут приносить в семью удачу и благополучие, пишет издание Daily Mail. Такой вывод делают сторонники фэншуй — древней китайской практики, связывающей устройство дома с гармонией, энергией и процветанием.

Астролог и блогер И Нань заявил, что таких женщин не стоит называть ленивыми. По его версии, во время отдыха они будто бы «впитывают энергию» и притягивают в дом хорошие вибрации. По его словам, отдых в таком случае — это не безделье, а своеобразная «подзарядка».

Другие популяризаторы фэншуй идут еще дальше и называют женщину «энергетической решеткой» дома. «Отдых — это не простой, а время получения энергии. Нарушите женский покой — и в доме начнутся проблемы», — утверждает одна из сторонниц этой идеи.

При этом подобные заявления относятся к эзотерическим представлениям, а не к научным выводам. Тем не менее данный материал подает эту концепцию как еще одно необычное объяснение того, почему иногда отдыхать все же полезно.