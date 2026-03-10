Любовь по ту сторону закона: полицейскую из Великобритании обвинили в романах с четырьмя преступниками и утечке данных

Как сообщает Daily Star, бывшая сотрудница полиции из Великобритании Кэйли Мойе оказалась в центре скандала после обвинений в служебных нарушениях из-за отношений с преступниками.

29-летнюю женщину обвиняют по четырем эпизодам злоупотребления служебным положением во время работы констеблем полиции Уэст-Мидлендса в период с сентября 2022 по декабрь 2023 года.

По версии следствия, Мойе якобы получала доступ к конфиденциальным полицейским базам данных и проверяла информацию о четырех человеках, которые, как утверждается, были преступниками. При этом она не сообщила руководству о своих отношениях с ними.

На предварительном заседании в суде Бирмингема Мойе отрицала все обвинения, включая также причастность к распространению запрещенных веществ и их хранению.

Судья Пол Фаррер предупредил, что судебный процесс может продолжиться даже без ее присутствия, если она не явится на заседание.

Основной процесс по делу, который, как ожидается, продлится около пяти дней, назначен на сентябрь 2028 года.