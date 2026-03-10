Как пишет Daily Star, новое исследование допустило, что жизнь на Земле могла появиться благодаря микробам, которые миллионы лет назад прибыли с Марса на астероидах.

Работа ученых из Университета Джонса Хопкинса проверяла так называемую гипотезу литопанспермии — идею о том, что микроорганизмы могут переноситься между планетами после мощных космических столкновений.

Исследователи изучили чрезвычайно устойчивую бактерию Deinococcus radiodurans, обнаруженную в пустыне Атакама в Чили. В лаборатории ученые попытались воспроизвести давление, которое микроорганизмы могли бы испытать во время выброса с поверхности планеты и путешествия через космос.

«Мы ожидали, что она погибнет уже при первом уровне давления», — рассказала руководитель исследования доктор Лили Чжао.

Однако бактерия выдержала экстремальные нагрузки. «Мы продолжали увеличивать давление и пытались ее уничтожить, но это оказалось очень сложно», — добавила ученая.

По словам исследователей, результаты показывают, что жизнь теоретически может перемещаться между планетами. «Это значит, что жизнь может путешествовать в космосе… возможно, мы все немного марсиане», — отметила Чжао.