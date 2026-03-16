Лох-несское чудовище не одно? Вывод исследователя озера ставит под вопрос привычные слухи о загадочном монстре

В знаменитом шотландском озере Лох-Несс может скрываться не одно легендарное чудовище, а целая семья загадочных существ, пишет Daily Star.

Такое мнение высказал Гэри Кэмпбелл — исследователь, который ведет официальный реестр наблюдений за Несси. По его данным, за всю историю зафиксировано уже 1165 сообщений о встречах с таинственным существом, начиная с легенды о святом Колумбе в 565 году.

Кэмпбелл уверен, что некоторые случаи невозможно объяснить. В качестве примера он приводит серию из десяти фотографий, сделанных в 1997 году жителем Шотландии Ричардом Уайтом. На снимках видно, как нечто поднимается из воды в центре озера и затем исчезает.

По словам исследователя, если существо действительно существует, оно вряд ли может быть единственным.

«Я думаю, там, вероятно, целая семья. Это может быть какое-то животное или рыба, но если оно есть, их должно быть больше одного», — сказал он.

Сам Кэмпбелл стал убежденным сторонником существования Несси после собственного наблюдения в марте 1996 года, когда увидел темный объект, дважды появившийся из воды.

При этом некоторые ученые считают, что у всех подобных наблюдений есть более прозаичные объяснения.