Работа как спорт и общение: почему в Подмосковье растет спрос на мерчендайзеров, поваров и кассиров

Жители Московской области все чаще обращаются к временной занятости не только ради дополнительного дохода, но и как к способу сохранить хорошую физическую форму. С января по июль текущего года на платформе «Авито Подработка» заметно увеличилось количество предложений в профессиях, предполагающих активное перемещение, живое общение с покупателями и работу с товарными позициями. Такие данные REGIONS предоставил Дмитрий Королев, занимающий должность старшего директора сервиса временной занятости.

По словам эксперта, наиболее впечатляющий прирост числа вакансий зафиксирован в категории мерчендайзеров — здесь количество объявлений подскочило на 81% по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года. При этом средний заработок за одну рабочую смену у таких специалистов составил 3437₽. Следом за ними расположились повара: число предложений для них увеличилось на 70%, а сменный доход в среднем достиг 2973₽. Замыкают тройку лидеров кассиры — динамика роста вакансий по этой специальности составила 56%, а средняя выплата за смену остановилась на отметке 3202₽.

Все перечисленные позиции объединяет одно важное качество — необходимость постоянно находиться в движении и сохранять высокую концентрацию внимания. Мерчендайзеры курсируют между разными торговыми точками, следят за правильностью выкладки товаров и проверяют ценники. Повара вынуждены работать в интенсивном режиме, строго придерживаясь технологических карт и санитарных требований. Кассиры ежедневно сталкиваются с плотным потоком клиентов и обязаны быстро и безошибочно проводить расчеты.

Как подчеркнул Королев, тенденция к росту популярности активных форматов подработки уже переросла в устойчивый рыночный тренд. Работодатели из сферы торговли и услуг стремятся оперативно закрывать кадровые потребности и предлагают соискателям конкурентоспособные условия оплаты. В свою очередь, исполнителей такие вакансии привлекают возможностью быстро включиться в рабочий процесс и начать зарабатывать без длительного обучения и сложных формальностей.

Однако окончательный размер дохода, как пояснил представитель платформы, всегда зависит от ряда факторов: количества фактически отработанных смен, уровня квалификации сотрудника и особенностей конкретного объекта или предприятия. Тем не менее, общая динамика показывает стабильный интерес жителей Подмосковья к этому сегменту рынка труда.

«Мы видим, что активные форматы временной занятости — с постоянным движением, работой с людьми и практическими задачами — становятся все более востребованными среди исполнителей. Бизнес быстрее закрывают предложения в сфере услуг и торговли, предлагая конкурентные условия», — заключил Дмитрий Королев.

Ранее сообщалось, что вахтовикам в Подмосковье предлагают ₽194 тыс. и бесплатное обучение.