Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в кружки и секции 25 тыс. раз
Более 25 тыс. заявок подали в Подмосковье на запись в кружки и секции
Фото: [медиасток.рф]
За неделю жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по записи в кружки и секции 25 тыс. раз, в общей сложности с начала 2026 года на региональном портале госуслуг подели более 216 тыс. таких заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Услугу можно найти в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги», с ее помощью по одному заявлению можно записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования области. Она доступна для родителей и законных представителей ребенка. Кроме того, заявление могут подать совершеннолетние кандидаты.
Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и прикрепить сканы документов.
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