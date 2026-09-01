Жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью в кружки и секции 25 тыс. раз

За неделю жители Подмосковья воспользовались электронной услугой по записи в кружки и секции 25 тыс. раз, в общей сложности с начала 2026 года на региональном портале госуслуг подели более 216 тыс. таких заявок. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги», с ее помощью по одному заявлению можно записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования области. Она доступна для родителей и законных представителей ребенка. Кроме того, заявление могут подать совершеннолетние кандидаты.

Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить интерактивную форму заявления и прикрепить сканы документов.

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