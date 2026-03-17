Мартовское новолуние перевернет жизнь: три знака зодиака ждет прорыв

Мартовское новолуние в знаке Рыб может стать поворотным моментом для многих — особенно для трех знаков зодиака, пишет издание People.

Астролог Кайл Томас отмечает, что новолуние 18 марта связано с завершением старых этапов и началом нового цикла. Энергия Рыб усиливает интуицию, эмоции и духовные процессы, а также может привести к неожиданным встречам.

По его словам, в этот период стоит быть более открытым к переменам: «Будьте смелее — и мир может вас вознаградить».

Особенно сильное влияние новолуние окажет на три знака:

Близнецы — возможен карьерный рывок, новые возможности и рост признания.

Телец — активизируется социальная жизнь, появятся новые связи и перспективы.

Овен — время замедлиться, восстановиться и переосмыслить дальнейшие цели.

При этом астролог предупреждает, что у людей могут резко меняться настроения, а поведение окружающих может казаться странным или непредсказуемым.

Эксперт советует использовать этот период для самоанализа, планирования и эмоциональной перезагрузки, поскольку принятые сейчас решения могут повлиять на будущее на долгий срок.