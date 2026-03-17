Мартовское новолуние перевернет жизнь: три знака зодиака ждет прорыв
People: мартовское новолуние принесет судьбоносные встречи и резкие перемены
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Мартовское новолуние в знаке Рыб может стать поворотным моментом для многих — особенно для трех знаков зодиака, пишет издание People.
Астролог Кайл Томас отмечает, что новолуние 18 марта связано с завершением старых этапов и началом нового цикла. Энергия Рыб усиливает интуицию, эмоции и духовные процессы, а также может привести к неожиданным встречам.
По его словам, в этот период стоит быть более открытым к переменам: «Будьте смелее — и мир может вас вознаградить».
Особенно сильное влияние новолуние окажет на три знака:
Близнецы — возможен карьерный рывок, новые возможности и рост признания.
Телец — активизируется социальная жизнь, появятся новые связи и перспективы.
Овен — время замедлиться, восстановиться и переосмыслить дальнейшие цели.
При этом астролог предупреждает, что у людей могут резко меняться настроения, а поведение окружающих может казаться странным или непредсказуемым.
Эксперт советует использовать этот период для самоанализа, планирования и эмоциональной перезагрузки, поскольку принятые сейчас решения могут повлиять на будущее на долгий срок.