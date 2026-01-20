Масленица — 2026: когда отмечаем и что делать в каждый из дней недели

В 2026 году россияне будут отмечать Масленицу с 16 по 22 февраля. Что значит каждый из дней недели — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История праздника

Масленица — один из самых ярких и любимых народных праздников в России, уходящий своими корнями в глубокую древность. Это неделя, предшествующая Великому посту, наполненная весельем, гуляньями и обильным угощением. Изначально Масленица была языческим праздником, связанным с проводами зимы и встречей весны.

Древние славяне отмечали в это время Комоедицу, праздник, посвященный богу солнца Яриле. Пекли круглые лепешки, символизирующие солнце, и проводили ритуальные обряды для хорошего урожая. Чучело зимы было символом уходящего холода, а его сжигание — знаком победы тепла и жизни.

С принятием христианства Масленица не исчезла, а адаптировалась к новому религиозному контексту. Церковь постаралась «смягчить» языческие корни праздника, превратив его в Сырную седмицу — подготовительную неделю перед Великим постом, когда разрешалось употреблять в пищу молочные продукты и яйца, но уже запрещалось употребление мяса.

На протяжении веков Масленица сохранила множество традиций. Катание на санях, кулачные бои, взятие снежного городка, хороводы — все это было неотъемлемой частью праздничных гуляний. Главным символом Масленицы оставались блины, олицетворяющие солнце и щедрость.

Масленица по дням

Каждый день масленичной недели имел свое название, суть и особые обычаи. Например, понедельник — «Встреча». В этот день начинают печь блины, золотистые символы солнца, первый из которых отдают нищим или оставляют на могилах усопших, поминая их добрым словом. Из соломы и старой одежды изготавливают чучело Масленицы, олицетворяющее уходящую зиму, которое устанавливают на главной площади, чтобы все могли видеть и приветствовать предстоящие празднества.

Вторник — «Заигрыши». Молодые люди присматриваются друг к другу, устраиваются смотрины невест. Веселые гуляния и катания с горок, усыпанных снегом, набирают обороты. Это время сближения и зарождения новых симпатий, предвкушение будущих свадеб.

Среда — «Лакомка». В этот день зятья демонстрируют свое расположение к тещам, приходя в гости на блины, щедро сдобренные маслом, сметаной и медом. Рынки и ярмарки раскрывают свои богатые прилавки, предлагая угощения на любой вкус: пироги, пряники, сбитень и горячий чай.

Четверг — «Разгуляй». Начинается широкая Масленица. Устраиваются кулачные бои, демонстрирующие силу и ловкость, катания на санях, взятие снежного городка — веселые и азартные игры.

Пятница — «Тещины вечерки». Теперь уже теща наносит ответный визит зятю на блины, приготовленные его руками. Зять должен проявить всяческое уважение и угодить матери своей жены, демонстрируя свою хозяйственность и заботу.

Суббота — «Золовкины посиделки». В этот день молодые невестки приглашают в гости золовок (сестер мужа) и дарят им небольшие подарки, демонстрируя свою любовь и уважение. Беседы за чашкой чая, угощение сладостями и обмен новостями создают атмосферу тепла и взаимопонимания.

Воскресенье — «Прощеное воскресенье». Завершающий день Масленицы. Все просят друг у друга прощения за обиды, чтобы войти в Великий пост с чистой душой. Чучело Масленицы сжигают на костре, символизируя прощание с зимой и обновление жизни. Праздник завершается веселыми гуляниями и народными играми, дарящими радость и надежду на лучшую жизнь.

