Рассмотрение дела Лерчек перенесли на 13 июля

В пятницу, 10 июля, Гагаринский районный суд Москвы должен был рассмотреть уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, однако заседание не состоялось, сообщило РИА Новости.

Чекалина не явилась в суд, а ее адвокаты подали ходатайство о переносе из-за резкого ухудшения ее самочувствия. Накануне блогер прошла таргетную терапию в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) онкологии имени Блохина.

После процедуры у Валерии начались серьезные побочные эффекты: тошнота, вздутие живота, аллергическая реакция с отеком лица и горла, проблемы с дыханием и слюноотделением. Врачи приняли решение оставить пациентку под наблюдением, несмотря на то, что ранее разрешили посещать ей судебные заседания. Суд перенесли на 13 июля.

Напомним, что Чекалиной поставили диагноз «рак желудка четвертой стадии с метастазами в легкие». Она уже прошла восемь курсов химиотерапии.

Валерию вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным обвинили в незаконном выводе за рубеж ₽250 млн. Артема осудили на семь лет колонии, а в отношении Лерчек уголовное дело было приостановлено до ее выздоровления.

Ранее онкобольная Валерия Чекалина показала семейное фото с возлюбленным и родителями.