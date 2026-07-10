В Пушкинском завершат капремонт «Софринского образовательного комплекса»

На улице Полевая, 5 в поселке Софрино Пушкинского округа завершается капитальный ремонт третьего корпуса «Софринского образовательного комплекса», строительная готовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают более 70 человек и три единицы техники. Рабочие ведут чистовую отделку помещений — окраску стен, устройство полов из плитки, монтаж каркасов подвесных потолков, устройство инженерных систем, электромонтажные работы. Ведется благоустройство прилегающей территории», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках областной государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети». Министр уточнил, что чистовая отделка завершена на 65%, фасадные работы на 70%.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м, его построили в 1970 году. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей и не только.

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