Регистрация на детский забег Серпуховского полумарафона «Золотой павлин» стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала регистрация на детский забег Серпуховского полумарафона «Золотой павлин», оставить заявку на участие можно по ссылке . Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Для юных спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет подготовят дистанцию 500 м, участие бесплатное. Взрослым будут доступны классические дистанции беговых событий «Суперлиги Подмосковья»: 3, 5, 10 и 21,1 км. Для регистрации нужно зайти на сайт, создать личный кабинет ребенка, выбрать событие «Серпуховский полумарафон «Золотой павлин» — 2026». После этого необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать друга» и заполнить данные. Стартовый городок будет расположен в парке имени Олега Степанова.

П олумарафон станет четвертым и заключительным стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в 2026 году, проект реализуется с весны 2022 года. Его организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

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