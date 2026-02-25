Медицинский кризис в Англии: почему тысячи пациентов с онкологией месяцами ждут начала лечения

Почти все трасты NHS (Британская система здравоохранения) в Англии не выполняют ключевой норматив по лечению онкологии. Как сообщает Daily Star, только 3 из 119 больниц в 2025 году смогли обеспечить начало лечения в течение 62 дней для 85% пациентов после срочного направления.

Национальный целевой показатель в 85% не достигается с 2014 года. В прошлом году по стране лечение вовремя начали лишь 69,1% пациентов — это ниже даже промежуточной цели в 75%, установленной к марту 2026 года.

Худшие показатели зафиксированы в локальных системах здравоохранения Mid & South Essex (45,4%), Sheffield Teaching Hospitals (50,1%) и Hull University Teaching Hospitals (53,1%). В некоторых трастах каждый шестой пациент ждал более 104 дней.

«Слишком многие люди сталкиваются с недопустимыми задержками жизненно важного лечения», — заявила глава Cancer Research UK Мишель Митчелл.

В NHS признали проблему, подчеркнув, что число пациентов растет, но пообещали улучшить показатели в рамках нового национального плана по борьбе с раком.