Метеорный поток Леониды в ноябре: когда и где наблюдать россиянам

Метеорный поток Леониды в 2025 году будет активен с 6 по 30 ноября, а его пик придется на ночь с 17 на 18 ноября. Когда и как лучше всего наблюдать за космическим событием, а также как к нему подготовиться — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Лучшее время для наблюдения — от полуночи до рассвета. В этом году условия для этого будут благоприятными, так как пик активности потока состоится незадолго до новолуния 20 ноября, и яркий лунный свет не помешает увидеть даже слабые метеоры.

Для наблюдения в России лучше всего подходят места с минимальным световым загрязнением, то есть подальше от городов. Наиболее благоприятные регионы для наблюдения: Кавказ и Крым благодаря горному рельефу и чистому небу, южная европейская часть России из-за мягкого климата и большого количества ясных ночей, а также Алтай и возвышенности Сибири, удаленные от крупных городов. Жителям северных и центральных регионов рекомендуется выезжать за город на 30-50 км. Для наблюдения за метеорным потоком Леониды телескоп не подходит из-за его малого поля зрения. Бинокль может быть полезен для изучения ионизированных следов, остающихся после ярких метеоров.

Леониды образованы кометой Темпеля-Туттля, которая, приближаясь к Солнцу, оставляет за собой шлейф из пылинок и камешков. Земля, двигаясь вокруг Солнца, каждый ноябрь пересекает этот шлейф. Частицы кометной пыли с огромной скоростью входят в атмосферу Земли и сгорают, создавая яркие вспышки — метеоры.

