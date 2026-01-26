Метеозависимым будет тяжело: прогноз магнитных бурь на февраль по дням и часам

Мощных магнитных бурь в феврале 2026 года не ожидается, однако небольшие возмущения магнитосферы все же произойдут. Подробный прогноз по дням — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые изменения в магнитосфере ожидаются во вторник, 3 февраля, с 21:00. Уровень бури поднимется до четвертого (малая буря). Он продержится в течение двух суток — до вечера четверга, 5 февраля. После этого уровень возмущения опустится до третьего (слабая буря) и будет сохраняться до вечера среды, 11 февраля.

В течение суток до 21:00 четверга, 12 февраля, возмущения магнитосферы не ожидаются, но после этого уровень бури поднимется до четвертого и продержится двое суток — до вечера субботы, 14 февраля. Далее уровень бури снизится до третьего и также сохранится в течение двух суток.

С вечера понедельника, 16 февраля, особых возмущений в магнитосфере не ожидается до утра вторника, 24 февраля. В этот день уровень возмущений поднимется до третьего, а вечером поднимется еще выше — до четвертого, который продержится в течение суток. С вечера среды, 25 февраля, уровень опустится до третьего на двое суток. Уже с вечера 27 февраля возмущения прекратятся.

