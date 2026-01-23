Роспотребнадзор объявил об угрозе эпидемии сразу четырех инфекций: есть ли риск заноса в Москву и Подмосковье

Роспотребнадзор объявил о готовности России к угрозе «четверной эпидемии», которую могут спровоцировать птичий грипп, лихорадка Оропуш, краснуха и оспа обезьян. Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что повода для паники нет.

По словам эксперта, риск начала пандемии очень мал, потому что все инфекции, о которых идет речь, достаточно известные.

«Просто для нас они несколько экзотичные, потому что такого туристического потока не было в Азию, Африку. А это такие тропические инфекции, которые развиты именно в этих странах. Поэтому, конечно, необходимо информировать туристов о возможных заражениях этими инфекциями», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Врач отметил, что есть меры профилактики, которые подразумевают вакцинацию при некоторых видах инфекции перед выездом в эти страны.

«Также это прием определенных лекарственных препаратов, которые профилактируют, например, ту же малярию. Все эти вирусные инфекции лечатся однотипно. Каких-то глобальных прививок от них нет. В любом случае, у Роспотребнадзора есть информация о инфекциях, которые имеются в той или иной стране, где повышенная заболеваемость этими инфекциями, и существует четкая система контроля за ввозом», — добавил Осипов.

Работает система, когда рейс, прибывающий из неблагополучных стран, находится под контролем, отметил он.

«Сотрудники Роспотребнадзора со специальным прибором могут посмотреть и увидеть пассажиров, которые болеют, у которых высокая температура. И существует так называемый санитарный план защиты территории России и Московской области от заноса особо опасных инфекций. В данном случае больной и контактирующие с ним пассажиры изолируются, проводится госпитализация, обследование и лечения. Поэтому, на мой взгляд, говорить о пандемии нецелесообразно», — заключил главврач.

