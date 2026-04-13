Минус килограмм за три дня: как работает «супермодельная диета» для избавления от отеков

Бывшая модель и звезда реалити-шоу Келли Киллорен Бенсимон рассказала, как ей удается сохранять стройность в 57 лет и быстро избавляться от лишней отечности перед важными событиями, пишет Daily Mail. По ее словам, короткая трехдневная «супермодельная диета» помогает сбросить до килограмма за счет вывода жидкости из организма и перезапуска питания.

Бенсимон призналась, что в юности пробовала экстремальные методы — от «белой диеты», когда приходилось питаться лишь рисом и картофелем, до фруктового рациона, но они не давали долгосрочного эффекта. «Ни одна из этих сумасшедших диет не работает в долгую», — отметила она.

Основу ее подхода сейчас составляет чистое питание: больше белка, овощей и минимум сахара. В течение трех дней она полностью исключает масло, соль, кофеин и алкоголь. На завтрак — фрукты или коктейль из блендера, представляющий собой смесь брокколи, мяты, петрушки, лайма, апельсина и воды; на обед — коричневый рис с курицей и овощами; на ужин — белок со шпинатом.

«Вы потеряете как минимум килограмм за счет воды, а отеки на лице и теле уйдут», — объяснила модель.

Несмотря на то, что Бенсимон советует воздержаться от частого употребления алкоголя, она иногда позволяет себе раз в неделю выпить бокал вина со льдом, отмечая, что вред наносит именно избыточное присутствие спиртного. Дополнительно она советует пить много воды, высыпаться и двигаться хотя бы по 20 минут в день, а также соблюдать баланс: шесть дней дисциплины и один день без ограничений.