Мир на пороге третьей мировой? Историк назвал признаки, которые уже можно заметить

Как сообщает Daily Mail, британский историк и эксперт по безопасности Энтони Глисс заявил, что третья мировая война может уже фактически начаться и длиться несколько лет.

По его словам, существует три ключевых признака, по которым можно определить начало глобального конфликта. Первый — так называемая война по выбору, когда военные действия начинаются не из самообороны, а по политическому решению лидеров. В качестве примера он назвал удары США и Израиля по Ирану.

Вторым признаком историк считает подход «сила решает все», когда государства игнорируют международное право ради достижения собственных целей.

Третий сигнал — готовность продолжать войну вместо поиска быстрого мира, что превращает конфликт в затяжное противостояние.

Глисс отмечает, что эти факторы уже проявлялись перед Первой и Второй мировыми войнами. По его мнению, похожие признаки можно увидеть и в современной геополитике — например, в войне России против Украины, которая продолжается с 2022 года.

При этом эксперт предупреждает, что эскалация на Ближнем Востоке может втянуть в конфликт еще больше стран и окончательно превратить региональные войны в глобальное противостояние.