$100 тыс. на ветер и тюрьма: победитель лотереи промотал выигрыш, сел на наркоторговлю и ограбил женщину

В 2014 году 30-летний Джек Танбини выиграл в лотерею $100 тыс. Он уволился с работы и пять лет прожигал деньги. Когда они кончились, мужчина стал наркоторговцем, а затем ворвался в чужую квартиру с коктейлями Молотова и ограбил женщину. Теперь он проведет за решеткой почти семь лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

Победитель лотереи из Шотландии Джек Танбини выиграл крупную сумму в 2014 году. Тогда он планировал потратить деньги на уроки вождения и машину, но в итоге уволился и жил на эти средства. Через пять лет призовые закончились, и мужчина начал зарабатывать наркоторговлей.

В ноябре 2024 года Танбини вместе с другом Логаном Хардсом совершил жестокое ограбление. Они выбили дверь чужой квартиры, застали внутри женщину и стали угрожать ей коктейлями Молотова. Злоумышленники обещали расправиться с матерью жертвы, если она не отдаст им деньги. Затем сообщники скрылись с сумкой, набитой вещами.

В 2025 году Танбини приговорили к пяти годам и пяти месяцам тюрьмы за наркоторговлю. Позже состоялся суд по делу об ограблении — судья добавил еще 15 месяцев. В итоге общий срок заключения составит почти семь лет.

