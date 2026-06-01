Долина предложила кандидатов на «Интервидение»

Народная артистка России Лариса Долина выступила с инициативой по поводу участия страны в возрожденном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает ТАСС. Певица предложила трех кандидатов, которые, по ее мнению, могли бы достойно представить Россию. В шорт-лист вошли победительница шоу «Голос» Александра Воробьева, победитель «Евровидения-2008» Дима Билан и участник песенного конкурса Сергей Лазарев.

Выбор Воробьевой Долина аргументировала его вокальными данными и сценическим образом.

«Есть Александра Воробьева — там все сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая. Все как-то вот так. У нас есть талантливые девочки и мальчики», — отметила Лариса Александровна.

Напомним, что «Интервидение» — конкурс с богатой историей. Он существовал с 1946 по 1993 годы и проводился по аналогии с «Евровидением». Участниками были социалистические страны, а также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

В 2025 году конкурс был возобновлен в Москве по инициативе президента РФ Владимира Путина. Первым участником от России стал Ярослав Дронов (Shaman), а в состав жюри вошел композитор Игорь Матвиенко.

Ранее участники Dschinghis Khan назвали «Евровидение» неинтересным и политизированным конкурсом.