Младшим везет больше? Становятся ли родители мягче со вторым ребенком

Младшие дети действительно могут расти в более мягких условиях, чем первенцы, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Монаша, опубликованное в Journal of Economic Behavior & Organisation.

Ученые изучили данные примерно 5000 детей от 2 до 15 лет и сравнили, как они проводят день. Все занятия разделили на несколько групп: сон, школа, развивающие активности, спорт, общение, цифровые медиа и повседневный уход.

Выяснилось, что вторые и третьи дети проводят у экранов на 9–14 минут больше в день, чем первенцы. Речь идет о телевизоре, видеоиграх, интернете и соцсетях. При этом младшие дети тратят меньше времени на занятия вроде домашней работы, чтения, музыки или настольных игр.

Авторы считают, что одна из причин — родительская мягкость. К младшим детям реже применяют строгие правила по поводу телевизора и игр, а сами дети слабее чувствуют, что от них ждут соблюдения семейных ограничений.

Похожий вывод уже появлялся в исследовании 2015 года: родители реже говорили, что накажут младшего ребенка за плохие оценки.

Так что старшие братья и сестры, похоже, не просто драматизируют. Первенцам часто достается больше контроля, ожиданий и ответственности, а младшие входят в семью, где взрослые уже устали быть круглосуточной службой строгого надзора.