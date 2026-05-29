Мокрые носки вместо кондиционера: странный трюк для сна в жаркую ночь

Когда жара не дает уснуть, привычные способы вроде вентилятора и тонкого одеяла могут не сильно улучшать ситуацию. Врач и эксперт по сну Дебора Ли предложила более необычный вариант — лечь спать в слегка влажных хлопковых носках, пишет Daily Mail.

Звучит странно, но идея простая: влажная ткань помогает охлаждать тело за счет испарения воды. Стопы активно участвуют в терморегуляции, поэтому если охладить их, всему организму может стать легче. Носки нужно намочить под краном, хорошо отжать, чтобы с них не капало, и надеть перед сном.

Еще один вариант — «холодная грелка». Обычную грелку можно наполнить холодной водой и положить в морозилку примерно на 15 минут, а затем убрать в постель, чтобы охладить простыню.

А вот ледяной душ прямо перед сном может сработать наоборот. Ли советует принимать теплый или чуть прохладный душ примерно за полтора часа до сна: так телу проще запустить естественное снижение температуры, нужное для засыпания.

Есть и старый «египетский метод»: намочить большое полотенце прохладной водой, отжать и повесить у окна или дверного проема. Воздух будет проходить через влажную ткань и становиться чуть прохладнее. Это не заменит кондиционер, но может дать ту самую разницу, после которой наконец получится уснуть.