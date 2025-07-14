Этим летом рестораны Москвы стали экспериментировать с набирающим оборот трендом — моктейлями. Это безалкогольные версии всем известных летних коктейлей, которые имитируют внешний вид и вкус алкогольных напитков. Бар-менеджер ресторана Ketch Up Станислав Зайцев поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» тремя популярными рецептами, которые можно повторить дома.

По словам эксперта, оригинальный коктейль One Percent известен своим экзотическим сочетанием текилы, алоэ, меда и ананаса. Для домашней версии можно сделать следующую интерпретацию: использовать лимонад с кусочками алоэ, консервированный ананас, мед, лимонный фреш.

«Лимонад нужно смешать с небольшим количеством меда, добавить кусочки консервированного ананаса и выдавить немного лимонного сока. Этот моктейль идеально подходит для тех, кто ценит оригинальные вкусовые сочетания. Лимонад с алоэ — отличная база, которую легко найти в магазинах, а ананас и мед добавят сладость и тропический акцент», — пояснил бар-менеджер интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Классический коктейль Watermelon Sour на основе виски, арбузного пюре, белка и ванильного сиропа, продолжил он, также получает новую жизнь в безалкогольной версии.

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«Среди ингредиентов: 100 грамм арбуза без косточек и кожуры, две чайные ложки ванильного сахара, сок половины лимона, 100 мл воды. Все ингредиенты нужно перемешать в блендере до однородной консистенции. Этот моктейль — настоящая находка для любителей арбуза. Ванильный сахар придаст напитку нежность и глубину вкуса, но важно использовать спелый арбуз, чтобы получить максимальное удовольствие», — добавил Зайцев.

Альтернативную версию безалкогольного мохито можно приготовить на базе клубники и лимона — получится идеальный напиток для утоления жажды в летний день, отметил бар-менеджер.

«Для моктейля используют газированную воду, нарезанную клубнику, половину чайной ложки лимонной кислоты, одну треть чайной ложки соды, две чайные ложки сахара и мяту. В стакан кладут нарезанную клубнику, мяту, сахар, лимонную кислоту и соду. Затем заливают газированной водой и тщательно перемешивают», — поделился эксперт.

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