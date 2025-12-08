Мощная магнитная буря обрушится на Землю 9 декабря: к чему готовиться метеозависимым

Сильная магнитная буря обрушится на Землю днем 9 декабря. Подробнее о времени ее активности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Первые возмущения магнитосферы начнутся в полночь во вторник, 9 декабря. Уже с 00:00 уровень бури поднимется до мощности G1 (слабая буря). Эти показатели продержатся до 6:00, после чего буря усилится до уровня G2 (средняя буря). К 9:00 возмущения магнитосферы достигнут уровня G3 (сильная буря) и продержатся до 18:00, после чего начнут снижаться до G1. Такие показатели сохранятся до 12:00 среды, 10 декабря, после чего перейдут из «красной» зоны в «желтую».

Для молодых людей, чей организм находится в стадии формирования и адаптации, магнитные бури могут стать фактором, провоцирующим обострение хронических заболеваний. Уязвимость нервной и сердечно-сосудистой систем в этот период жизни делает молодых людей более чувствительными к геомагнитным колебаниям. Головные боли, раздражительность, ухудшение концентрации внимания и нарушение сна — частые спутники магнитных бурь у молодежи.

Для взрослого населения, подверженного более высоким уровням стресса и накопленным последствиям различных заболеваний, магнитные бури могут представлять еще большую опасность. Усугубление симптомов сердечно-сосудистых заболеваний, повышение артериального давления, аритмия и учащение приступов мигрени — некоторые из возможных последствий геомагнитных возмущений. Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на психоэмоциональное состояние взрослых, вызывая тревогу, беспокойство и обострение депрессивных состояний.

