Мошенники используют фотографии: как легко и просто взломать ваш телефон

Функция распознавания лица в смартфонах оказалась куда менее надежной, чем принято считать. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ассоциации потребителей Which?. Эксперты выяснили: большинство популярных устройств можно разблокировать с помощью обычной распечатанной фотографии владельца.

В тестах проверили 208 моделей, выпущенных с 2022 года, и 60% из них «повелись» на 2D-изображение. Среди уязвимых оказались устройства от Motorola, Nokia, OnePlus и других брендов. Даже дорогие флагманы иногда не отличают фото от настоящего лица.

Проблема в технологии: многие смартфоны используют простое 2D-распознавание, которое не учитывает глубину изображения. В отличие от них, более продвинутые системы — например, в новых устройствах Google или Apple — используют 3D-сканирование и оказались значительно надежнее.

Эксперты предупреждают: злоумышленники могут получить доступ к почте, банковским приложениям и другим данным. «Не стоит полагаться только на распознавание лица», — заявили в Which?.

Пользователям рекомендуют включить дополнительные меры защиты — PIN-код или отпечаток пальца.