Мозг как в тумане? Что положить в тарелку, чтобы вернуть ясность

Если голова будто работает через густой туман, дело может быть не только в усталости. Питание, стресс, недосып и воспаление в организме напрямую влияют на память, внимание и продуктивность, пишет Blavity со ссылкой на отчет Consumer Reports и данные медицинских исследований.

Один из главных врагов ясного мышления — ультрапереработанная еда. Она резко поднимает и роняет сахар в крови, из-за чего мозг остается без стабильной энергии. Пропущенный завтрак тоже может ударить по памяти и концентрации.

Для поддержки мозга авторы выделяют пять простых продуктов. Первый — жирная рыба: лучше всего подходят лосось, сардины, скумбрия. Омега-3 помогают сосудам и клеткам мозга лучше работать.

Второй пункт — ягоды. Черника, клубника и малина богаты веществами, которые помогают снижать воспаление и защищать клетки.

Третий — листовая зелень: шпинат, руккола, капуста. Ее связывают с более медленным старением мозга и меньшим накоплением вредных белков.

Четвертый — бобовые. Фасоль, чечевица и нут дают клетчатку, которая поддерживает кишечник, а через него — и нервную систему.

Пятый — кофе или чай. Умеренное количество кофеина может помогать бодрости и вниманию, но без сахара и перебора.

А вот сладкие газировки, колбасы, фастфуд, избыток соли и постоянные перекусы снеками лучше сократить. Мозгу нужен не избыток быстрых углеводов, а нормальное топливо.