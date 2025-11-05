Мучения до конца недели: сильная магнитная буря накроет Землю 6 ноября — прогноз по часам

Мощная магнитная буря накроет Землю уже завтра, 6 ноября. Подробнее об изменениях и длительности геомагнитных возмущений — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Возмущения в магнитосфере начнутся с утра 6 ноября, когда уровень бури повысится до третьего (слабая буря). Слабый уровень сохранится до 15:00, после чего начнется четвертый уровень (малая буря). В течение нескольких часов с 21:00 продержится пятый уровень геомагнитных возмущений (умеренная буря).

В утра 7 ноября, уровень возмущений вернется к четвертому до 21:00, после чего практически на двое суток буря вновь достигнет пятого уровня. Ослабление возмущений ожидается лишь вечером в воскресенье, 9 ноября, когда буря достигнет третьего уровня. Следующая вспышка геомагнитных возмущений прогнозируется в течение суток с вечера 14 ноября до вечера 15 ноября.

У некоторых людей в период магнитных бурь может наблюдаться учащение сердцебиения, повышение артериального давления, ухудшение кровообращения и усиление симптомов сердечно-сосудистых заболеваний. Возможны головные боли, мигрени, головокружения, бессонница, повышенная раздражительность, тревожность и чувство усталости. Люди, страдающие от депрессии или других психических расстройств, могут испытывать ухудшение состояния.

Ранее эксперты раскрыли прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю после праздников.