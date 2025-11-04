Резкое потепление: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на неделю после праздников

Рабочая неделя после ноябрьских праздников в Москве и Московской области обещает быть теплой, но немного дождливой, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В среду, 5 ноября, облачно, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +3…+8 градусов, днем +5…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

«В четверг также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью +4…+9, днем +6…+11 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В пятницу, 7 ноября, облачно и без осадков. Ночью +5…+10, днем +6…+11 градусов. Ветер юго-западный, 1-6 метров в секунду.

