Мужчинам нужно тоже готовиться к беременности: как здоровье отца влияет на будущего ребенка

Подготовка к беременности — это не только задача женщин: здоровье будущего отца также играет ключевую роль, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале The Lancet.

Ученые пришли к выводу, что образ жизни мужчины до зачатия может влиять на течение беременности и здоровье ребенка. Речь идет о таких факторах, как алкоголь, курение, питание, вес, физическая форма и психическое состояние.

В частности, исследования показывают, что употребление алкоголя отцом связано с повышенным риском врожденных дефектов, а курение и стресс могут изменять качество спермы и влиять на развитие плода.

Эксперты подчеркивают, что роль мужчин долгое время недооценивалась. По словам профессора Аллана Пейси из Университета Манчестера, для многих до сих пор неожиданно, что здоровье отца имеет значение.

Дополнительно ученые отмечают, что активное участие мужчины во время беременности снижает риск депрессии и тревожности у матери, а также способствует более здоровому поведению.

Авторы исследования считают, что ответственность за здоровье будущего ребенка не должна лежать только на женщинах, и призывают уделять больше внимания здоровью мужчин задолго до отцовства.