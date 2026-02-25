Мы живем в «аквариуме» под контролем пришельцев? Новый бразильский Нострадамус сделал пугающее заявление

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «живым Нострадамусом», заявил, что человечество уже тысячи лет находится под наблюдением инопланетного разума. По его словам, под толщей океанов покоятся космические корабли, а люди — «всего лишь рыбы в огромном аквариуме».

Поводом для громких заявлений стало обещание Дональда Трампа рассекретить американские архивные файлы об НЛО. Саломе назвал это «моментом, когда рыба наконец увидела стекло аквариума» и добавил: «Мы наблюдаем конец человеческого суверенитета в привычном нам виде».

Экстрасенс утверждает, что обломки в Марианской впадине — самой глубокой точке океана — якобы подтверждают древнее вторжение. При этом речь, по его словам, идет «не о зеленых человечках с Марса», а о биодронах — искусственно созданных организмах, управляемых высшим разумом.

«Автоматизированные системы из более высокого слоя реальности наблюдают за нами», — заявил он. «Глобальные вооруженные силы устарели… человечество больше не контролирует собственное воздушное пространство», — Саломе также уверен, что армии мира бессильны.

По его версии, национальный суверенитет теперь «зависит от дозволения этих разумов».