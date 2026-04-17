Мы живем в «Матрице»? Новое открытие ученых о семи измерениях меняет все

Вселенная может иметь не четыре, а семь измерений — к такому выводу пришли ученые, пытаясь решить одну из главных загадок физики, пишет Daily Mail. Новая теория предполагает существование трех скрытых измерений, которые невозможно увидеть.

Речь идет о так называемом «информационном парадоксе» черных дыр. Как объяснял Стивен Хокинг, черные дыры со временем испаряются, но при этом, по законам квантовой физики, информация не может исчезнуть бесследно.

Авторы новой работы предлагают неожиданное решение: в семимерной модели пространства-времени черные дыры не исчезают полностью. Вместо этого они «сворачиваются» в крошечные остатки, где сохраняется вся информация.

«Информация не исчезает, она просто становится недоступной», — пояснил исследователь доктор Ричард Пинчак из Словацкой академии наук.

По их гипотезе, дополнительные измерения создают особое «скручивание» пространства, которое мешает черной дыре полностью разрушиться.

Если теория подтвердится, она может объяснить не только поведение черных дыр, но и природу темной материи. Однако пока это лишь гипотеза — проверить ее современными технологиями невозможно.