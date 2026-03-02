«Нам не нужны кошки»: почему зоолог из Австралии требует «истребить» любимых многими питомцев

Австралийский зоолог из Сиднейского университета Антоне Мартино-Трасвелл призвал полностью запретить содержание кошек и постепенно «свести их к исчезновению», чтобы спасти уникальную фауну страны, пишет издание Daily Mail.

По его словам, дикие и домашние кошки ежегодно убивают до трех миллиардов местных животных — около 8,2 млн в день. В Австралии насчитывается до шести миллионов одичавших кошек и почти пять миллионов домашних. Каждая домашняя кошка, как утверждается, уничтожает до 200 животных в год.

«Мы позволяем бойне продолжаться ради необязательного питомца. Нам не нужны кошки», — заявил ученый. Он предлагает остановить разведение и запретить владение кошками, отмечая, что «каждая домашняя кошка — потенциальный беглец».

Часть экспертов поддерживает ужесточение контроля, однако не все согласны с радикальными мерами. Некоторые исследователи оспаривают степень влияния кошек на вымирание видов, хотя группа из 25 ученых заявила, что именно кошки и лисицы стали ключевой причиной исчезновения десятков млекопитающих с 1788 года.

Инициатива уже вызвала бурную ответную реакцию среди миллионов австралийских владельцев кошек.