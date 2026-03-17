Наркотики в школьном туалете: в США задержана родственница политика Демократической партии

В США разгорелся скандал после того, как в начальной школе нашли пакет с кокаином — по делу задержали сотрудницу учебного заведения, пишет New York Post.

Инцидент произошел в школе Chester W. Barrows Elementary School в штате Род-Айленд. Пакет с наркотиком и трубочкой обнаружила медсестра в туалете, после чего руководство вызвало полицию.

Под подозрение попала 58-летняя Стефани Сисиллини-Гивен, помощница учителя и сестра бывшего конгрессмена-демократа Дэвида Сисиллини. По данным полиции, она была последним взрослым, кто заходил в помещение перед находкой.

Женщина сначала решила, что речь идет о потерянном вейпе, но, узнав о кокаине, сразу спросила, нужен ли ей адвокат.

Позже она заявила, что не имеет отношения к находке, однако призналась, что иногда употребляет наркотик вне работы. Следователи предполагают, что пакет мог случайно выпасть из ее сумки.

Сисиллини-Гивен предъявлено обвинение в хранении кокаина. Она отпущена под обязательство явиться в суд, заседание назначено на 21 апреля.