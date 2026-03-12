«Наследник Нострадамуса» сделал жуткое предсказание о следующем шаге в войне с Ираном

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого СМИ называют «новым Нострадамусом», заявил, что следующий шаг в конфликте вокруг Ирана может привести к серьезным последствиям для мировой экономики, пишет Daily Star.

39-летний парапсихолог утверждает, что проиранские вооруженные группы могут попытаться перекрыть Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

По его словам, подобный шаг станет «символическим ударом», который может усилить напряженность на Ближнем Востоке и повлиять на глобальные энергетические рынки.

Саломе также заявил, что США якобы не планируют прямую оккупацию Ирана, а вместо этого могут попытаться изменить политическую и экономическую систему страны, используя давление и технологическое влияние.

Экстрасенс утверждает, что нынешняя напряженность может подтолкнуть страны НАТО к масштабной гонке вооружений.

Кроме того, он считает, что важную роль в будущей геополитике может сыграть Гренландия, за влияние на которую, по его словам, могут конкурировать США и Китай.

Атос Саломе ранее заявлял, что якобы предсказывал пандемию COVID-19, смерть королевы Елизаветы II и начало конфликта в Украине, однако его прогнозы не имеют научного подтверждения.