Названа еще одна профессия, которую может «украсть» ИИ: кому стоит насторожиться

Австралийский диктор Джеймс Белтс признался, что опасается за будущее своей профессии на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, пишет издание Daily Mail.

46-летний житель Тасмании записывает озвучку для ТВ, радио, фильмов, игр, подкастов и телефонных систем. Однако, по его словам, с ростом ИИ заказов становится все меньше. «ИИ высушивает рынок. Это очень тревожное время. Мы можем только адаптироваться», — заявил он.

Белтс считает, что под угрозой не только новички, но и признанные профессионалы. «Нет ни одной отрасли, которую это не затронет», — отметил он.

Согласно опросу компании Randstad, каждый третий австралиец считает, что перспективы трудоустройства ухудшились за год из-за ИИ. Больше всего тревожатся миллениалы (37%) и поколение X (33%).

Всемирный экономический форум прогнозирует, что к 2030 году самыми востребованными навыками станут работа с ИИ и большими данными, аналитическое и креативное мышление.

Эксперты предупреждают о риске «обрыва навыков», если сотрудники не будут проходить переобучение. На этом фоне Commonwealth Bank сократил около 300 сотрудников в Австралии, одновременно нарастив штат в Индии.