Названы 12 «здоровых» продуктов, в которых чаще всего находят пестициды

Как сообщает Daily Mail, исследование выявило 12 популярных овощей и фруктов, в которых чаще всего обнаруживают остатки пестицидов, связанных с повышенным риском для здоровья.

Анализ провела организация Environmental Working Group, изучив данные о почти 50 видах продуктов и количестве химических остатков на их поверхности. Пестициды могут вызывать повреждение ДНК, гормональные сбои и воспаления, что повышает риск развития рака.

Первое место в списке так называемой «грязной дюжины» занял шпинат. В среднем в его образцах обнаруживали около семи разных пестицидов, а иногда — до 19.

В пятерку продуктов с наибольшим количеством химических остатков также вошли клубника, листовая капуста, виноград и персики.

«Наши результаты показывают, что то, что мы едим, напрямую влияет на уровень пестицидов в организме», — заявила автор исследования доктор Алексис Темкин.

В список продуктов с наиболее высоким содержанием пестицидов также попали черешня, нектарины, груши, яблоки, ежевика, голубика и картофель.

При этом эксперты подчеркивают, что полностью отказываться от фруктов и овощей не стоит. Они советуют по возможности выбирать органические продукты и тщательно мыть свежие овощи и фрукты перед употреблением.