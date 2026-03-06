Названы болезни, которые могут освободить европейцев от призыва в случае Третьей мировой войны

Как пишет Daily Star, на фоне разговоров о возможной мобилизации из-за роста международной напряженности эксперты напомнили, какие медицинские состояния исторически могли освободить людей от службы в армии.

В Великобритании призыв применялся лишь дважды — во время Первой мировой войны и в период с 1939 по 1960 год. Тогда перед отправкой на фронт призывники проходили медицинское обследование, и люди с серьезными проблемами со здоровьем освобождались от службы.

К таким состояниям относились психические расстройства — например шизофрения, биполярное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство или случаи попыток самоубийства.

Также освобождение могли получить люди с неврологическими заболеваниями, включая эпилепсию и рассеянный склероз.

Среди других причин для медицинского освобождения назывались хронические проблемы с позвоночником, частые вывихи суставов или серьезные операции, а также заболевания сердца и дыхательной системы, включая тяжелую астму.

Кроме того, основанием для освобождения могли стать диабет, онкологические заболевания, болезнь Крона, тяжелые кожные болезни и серьезные проблемы со зрением.

В некоторых случаях таких людей направляли не на фронт, а на работу в ключевых отраслях — например в медицине, сельском хозяйстве или промышленности.