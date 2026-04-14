Не ешь — подумай! Ученые требуют срочно запретить варку лобстеров заживо

Ученые призвали немедленно запретить варку лобстеров заживо, так как новые данные подтверждают: ракообразные способны испытывать боль, пишет Daily Mail. Исследование показало, что реакция животных на повреждения меняется под действием обезболивающих, что указывает на нечто большее, чем просто рефлексы.

Эксперименты с норвежскими лобстерами показали, что при воздействии электрических импульсов они пытаются спастись, однако после введения лидокаина или аспирина такие реакции практически исчезают. «Это означает, что они испытывают не просто рефлексы, а именно боль», — объяснил один из авторов исследования.

«Негуманно варить ракообразных заживо. Мы бы никогда не допустили такого обращения с коровами или курицами, так почему те же лобстеры должны быть исключением?» — подчеркнула соавтор работы Линн Снеддон.

В норвежских, новозеландских и австралийских ресторанах уже невозможно заказать сваренных заживо лобстеров, а в Великобритании ракообразные уже признаны чувствующими существами, однако запрет пока не введен. При этом некоторые ученые считают, что полный запрет может быть спорным, особенно в отношении мелких видов, где альтернативные методы готовки сложно применять.

Тем не менее, исследователи настаивают: существующие практики причиняют животным длительные страдания и требуют пересмотра.