Не можете выбрать между йогой и пилатесом? Вот на что стоит обратить внимание

Йогу и пилатес часто ставят рядом, но это не одно и то же, пишет Yahoo Health со ссылкой на ряд йога- и пилатес-инструкторов. Обе практики считаются мягкими для суставов, помогают лучше чувствовать тело, могут улучшать сон, настроение и снижать тревожность. Но работают они по-разному. Давайте окунемся чуть глубже в вопрос об их разнице.

Йога — это не только позы на коврике. В основе практики есть дыхание, медитация и работа с вниманием. Инструктор Кери Берджерон объясняет: йога помогает замедлить мысли, почувствовать тело и успокоить нервную систему. Поэтому ее чаще выбирают, когда нужны гибкость, снижение стресса или более медитативный подход.

Стили бывают разные: спокойная хатха-йога, динамичная виньяса, строгая аштанга, мягкая восстановительная йога, медленная инь-йога и другие варианты. То есть йога может быть как расслабляющей, так и довольно спортивной.

Пилатес больше сосредоточен на теле: силе кора, осанке, стабильности суставов и точности движений. Он бывает на коврике или на специальных тренажерах, например, на реформере. В отличие от обычных силовых упражнений, пилатес часто использует сопротивление пружин, поэтому глубоко включает мышцы-стабилизаторы.

Инструктор Камил Бойд говорит, что пилатес особенно полезен тем, кто хочет укрепить корпус, улучшить осанку, двигаться увереннее и снизить риск травм.

Если коротко: йога лучше подходит для расслабления, гибкости и работы со стрессом, а пилатес — для силы, стабильности, мобильности и контроля тела.

Для новичков подходят оба варианта, главное — выбрать класс своего уровня и инструктора, который умеет давать облегченные варианты. А лучший выбор банален, но честен: та практика, которую вы действительно будете делать регулярно.