Недовольство и страх перед Третьей мировой распространяются среди европейцев: что показал недавний опрос

Более половины британцев считают, что Третья мировая война может начаться в ближайшие годы, пишет Daily Star со ссылкой на результаты нового опроса.

Исследование показало, что 53% респондентов считают глобальный конфликт «вероятным» или «очень вероятным» в течение следующих 5–10 лет. Этот показатель вырос примерно на 12 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Также увеличилось число людей, недовольных состоянием обороны: 56% опрошенных считают, что власти плохо справляются с вопросами безопасности.

Бывший командующий объединенными силами Великобритании генерал Ричард Барронс заявил, что подобные опасения нельзя считать беспочвенными.

По его словам, мир вошел в период прямого противостояния крупных держав, а международные институты и нормы, которые раньше сдерживали конфликты, сегодня работают слабее.

С ним согласен и бывший офицер британской армии и разведки Филип Ингрэм, который считает, что путь к глобальному конфликту становится все более очевидным.

Эксперты указывают, что напряженность усиливают война в Украине, конфликт вокруг Ирана, а также растущее сотрудничество между такими странами, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

По словам аналитиков, именно эти факторы усиливают тревогу среди жителей Европы и заставляют все больше людей опасаться крупной войны.