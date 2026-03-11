Непривитых детей призывают выгонять из школ: эксперты требуют жестких мер на фоне вспышки кори в Англии

В Великобритании могут начать не пускать в школы детей без прививки от кори, если уровень вакцинации продолжит падать, пишет Daily Mail.

С таким предупреждением выступила глава комитета по здравоохранению Лондонской ассамблеи Эмма Бест. По ее словам, пока речь не идет о полной обязательной вакцинации, однако ситуация может потребовать более жестких мер.

«Никто не хочет, чтобы дети оставались вне школы. Но наступает момент, когда для непривитого ребенка становится слишком опасно находиться в таком окружении», — заявила она.

Предложение обсуждается на фоне растущего числа случаев кори. В Лондоне уже подтверждено 127 заражений, из них 71 случай зафиксирован в районе Энфилд. При этом специалисты считают, что реальное число может быть выше — около 300 случаев подозреваются.

Главная проблема — низкий уровень вакцинации. Только 69% детей младше пяти лет получили обе дозы вакцины MMR, тогда как для коллективного иммунитета необходимо около 95%.

Корь считается одной из самых заразных инфекций. Болезнь может вызывать серьезные осложнения, включая пневмонию, воспаление мозга и инвалидность, а примерно каждому пятому заболевшему требуется госпитализация.