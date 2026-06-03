Непростое украшение: птицы начали вить брачные гнезда из шнурков и пластика

Австралийские шалашники начали использовать человеческий мусор, чтобы впечатлять самок, пишет Daily Mail со ссылкой на автора исследования Эксетерского университета Кейтлин Эванс. Эти птицы известны необычным брачным ритуалом: самцы строят сложные шалаши из веток, а затем украшают их яркими предметами, чтобы привлечь партнершу.

Раньше в ход шли цветы, перья, крылья цикад и другие природные находки. Но теперь в городах птицы все чаще выбирают то, что оставляют люди: стекло, пластик, провода, крышки, баночки от лекарств, пластиковые капы и даже игрушечные наручники.

Исследователи сравнили шалашников в австралийском городе Таунсвилл и в сельской местности штата Квинсленд. Городские птицы собирали больше украшений — в среднем около 90 предметов против 20 у сельских. Их находки были крупнее и ярче, особенно часто встречались красные элементы.

Ученые предполагают, что такие предметы могут лучше бросаться в глаза самкам. Самец показывает украшение, демонстрирует перья на затылке, затем берет следующий предмет — и так продолжает свое брачное представление.

Пока неизвестно, помогает ли мусор шалашникам в размножении или, наоборот, вредит им. Но сам факт тревожный: даже брачные игры диких птиц теперь меняются из-за человеческих отходов. Природа не просто «замечает» наш мусор — она уже начинает встраивать его в собственные ритуалы.