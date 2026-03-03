Невеста на миллион: двое пожилых европейцев заплатили женщине круглую сумму, чтобы она вышла замуж за обоих сразу

В Таиланде 37-летняя Дудждуан Кетсаро вышла замуж сразу за двух мужчин из Австрии — 67-летнего Романа и 56-летнего Макки, пишет издание Daily Mail. Необычная церемония прошла 28 февраля в провинции Бурирам и вызвала большой интерес у местных жителей.

Каждый из женихов выплатил невесте традиционный выкуп — по одному миллиону батов (около ₽2.5 млн.), а также подарил золотые украшения. На кадрах с праздника видно, как гости поздравляют женщину, одетую в традиционный тайский свадебный наряд.

Дудждуан ранее была замужем и воспитывает троих детей. После развода она работала в Паттайе, где познакомилась с Романом. Они прожили вместе около пяти лет, после чего в Таиланд приехал его давний друг Макки — и тоже влюбился в женщину.

«Мы никогда не ссоримся из-за нашей троицы», — утверждает невеста. Роман признался, что решил не разрушать дружбу и согласился на необычные отношения.

Хотя тайские законы признают только моногамные браки, неформальные многопартнерские союзы в стране все же встречаются. Мэр местного муниципалитета отметил, что впервые видел подобную церемонию в регионе.