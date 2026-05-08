«Она дышит с помощью аппарата ИВЛ»: что известно о состоянии певицы Бонни Тайлер, которую ввели в кому?

74-летняя британская певица Бонни Тайлер, чьи хиты Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero знает весь мир, оказалась в критическом состоянии, пишет The Voice. 30 апреля ее экстренно доставили в больницу города Фару в Португалии. Причиной стала перфорация желудочно-кишечного тракта — опасное состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства.

Отмечается, что врачи провели операцию, но через несколько часов после нее состояние певицы резко ухудшилось. Инфекционно-воспалительный процесс продолжал развиваться, и врачи приняли решение ввести Бонни в искусственную кому.

Сейчас легендарная исполнительница находится в отделении реанимации. Она дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Рядом с ней находится ее муж Роберт Салливан. Близкие певицы надеются на лучшее.

