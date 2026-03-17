НЛО «отключили» ядерные ракеты США за минуты — шокирующее заявление военного

Бывший офицер ВВС США заявил, что неопознанные объекты могли вмешаться в работу ядерного арсенала и вывести из строя десятки ракет, пишет Daily Mail.

Роберт Салас, служивший оператором пусковых установок, рассказал о событиях 1967 года на базе Малмстром в штате Монтана. По его словам, в течение двух инцидентов — 16 и 24 марта — были отключены 20 межконтинентальных ракет Minuteman I.

Перед сбоями охрана сообщала о странных светящихся объектах, которые зависали в воздухе, резко меняли направление и излучали красный свет. Вскоре после этого ракеты, находившиеся в подземных шахтах, одновременно переходили в нерабочее состояние.

Салас утверждает, что системы были защищены от внешних помех, а расследование с участием инженеров не смогло объяснить, как сигнал мог воздействовать сразу на все ракеты.

По его мнению, произошедшее может свидетельствовать о вмешательстве «нечеловеческой цивилизации», пытавшейся предотвратить ядерную катастрофу.

Официально Пентагон на протяжении десятилетий заявляет, что доказательств существования НЛО или их вмешательства нет. Однако история остается одной из самых обсуждаемых среди сторонников теорий о контактах с внеземными цивилизациями.